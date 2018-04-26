«Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», прерванный из-за беспорядков

«Хотя все видели, что „Бешикташ“ был единственной пострадавшей стороной от инцидентов во время матча с „Феенрбахче“, Федерация футбола Турции приняла решение доиграть прерванный матч с той минуты, когда он был остановлен. ФК „Бешикташ“ всегда придерживался принципов фэйр-плей, и в связи с этим клуб решил отказаться от участия в доигровке», — говорится в заявлении клубов.

Напомним, ответный матч полуфинала Кубка Турции был прерван на 58-й минуте из-за беспорядков на трибунах. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета. Также футболисты команд подрались во время матча.

«Фенербахче» наказан тремя матчами без зрителей, поединок с «Бешикташем» доиграют при пустых трибунах

Согласно вердикту, «Фенербахче» проведет следующие три матча во внутренних турнирах без зрителей. Прерванный же матч планировалось доиграть при пустых трибунах 3 мая.

Кроме того, защитник «Бешикташа» Пепе и голкипер команды Толга Зенгин дисквалифицированы на два матча. Отметим, что первый матч полуфинала завершился вничью — 2:2.

По всей видимости, в связи с отказом «Бешикташа» в финал выходит «Фенербахче». Вторым финалистом стал «Акхисар Беледиеспор», обыгравший «Галатасарай».