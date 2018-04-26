«Роме» грозит проведение до двух выездных матчей без зрителей

«Рома» проведет один или два выездных матча в еврокубках без зрителей, информирует Gazzetta dello Sport.

Римский клуб получит наказание за поведение своих болельщиков перед игрой с «Ливерпулем» (2:5) на «Энфилде» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что двое фанатов «Ромы» избили болельщика «красных», который был госпитализирован, находясь в критическом состоянии.

Помимо закрытия гостевых секторов, «Роме» может грозить денежный штраф.

Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство