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«Роме» грозит проведение до двух выездных матчей без зрителей
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«Роме» грозит проведение до двух выездных матчей без зрителей 

LiveSport.Ru 1 час назад
«Рома» проведет один или два выездных матча в еврокубках без зрителей, информирует Gazzetta dello Sport.
Римский клуб получит наказание за поведение своих болельщиков перед игрой с «Ливерпулем» (2:5) на «Энфилде» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что двое фанатов «Ромы» избили болельщика «красных», который был госпитализирован, находясь в критическом состоянии.
Помимо закрытия гостевых секторов, «Роме» может грозить денежный штраф.
Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство
УЕФА должен открыть дело 26 апреля после встречи с сотрудниками полиции и представителями двух клубов.
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