Единый диспетчерский центр Москвы ежедневно принимает до 15 тыс. вызовов «скорой помощи»

Об этом сообщил журналистам главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Николай Плавунов.

«У медиков непрерывная связь с сотрудниками единого городского диспетчерского центра, который принимает до 15 тыс. обращений ежедневно. В городе ежесуточно работают 1 тыс. 20 бригад, готовых оперативно прийти на помощь», — сказал Н. Плавунов.

По его словам, все процессы приема и обработки вызовов на «скорой помощи» полностью автоматизированы.

«Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенным к системе ЕМИАС — уже находясь по пути к пациенту врачи видят данные электронной карты, а в случае сосудистых катастроф, благодаря системе «Стационар» врачи «скорой помощи» получают информацию, в какой из больниц в данный момент свободны ангиографические операционные», — добавил Н. Плавунов.

Он также отметил, что «скорая помощь» в столице в 2017 г. прибывала на вызов в среднем за 11,7 минут.