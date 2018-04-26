Ещё
Единый диспетчерский центр Москвы ежедневно принимает до 15 тыс. вызовов «скорой помощи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Единый диспетчерский центр Москвы ежедневно принимает до 15 тыс. вызовов «скорой помощи» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил журналистам главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Николай Плавунов.
«У медиков непрерывная связь с сотрудниками единого городского диспетчерского центра, который принимает до 15 тыс. обращений ежедневно. В городе ежесуточно работают 1 тыс. 20 бригад, готовых оперативно прийти на помощь», — сказал Н. Плавунов.
По его словам, все процессы приема и обработки вызовов на «скорой помощи» полностью автоматизированы.
«Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенным к системе ЕМИАС — уже находясь по пути к пациенту врачи видят данные электронной карты, а в случае сосудистых катастроф, благодаря системе «Стационар» врачи «скорой помощи» получают информацию, в какой из больниц в данный момент свободны ангиографические операционные», — добавил Н. Плавунов.
Он также отметил, что «скорая помощь» в столице в 2017 г. прибывала на вызов в среднем за 11,7 минут.
Агентство «Москва»: последние новости
СК проверяет информацию о сексуальной связи москвича с несовершеннолетней дочерью Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» перекроют 22 апреля из-за проведения футбольного матча Переводчиков с восьми языков привлекут к работе «Системы-112» в Подмосковье на время ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»4
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение