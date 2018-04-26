Время прибытия «скорой помощи» на вызов в Москве в 2017 г. составило менее 12 минут

«Скорая помощь» в столице в 2017 г. прибывала на вызов в среднем за 11,7 минут. Об этом говорится в материалах к пресс-конференции, посвященной 120-летию работы службы скорой помощи в Москве.

«По итогам 2017 г. среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи составило 11,7 минуты, среднее время прибытия на вызовы с инфарктами и инсультами — 10,8 и 10,9 минуты соответственно. Среднее время прибытия бригады «скорой помощи» при ДТП составило 7,6 минуты по Москве и 8,3 минуты — при происшествии на МКАД», — говорится в документе.

Сообщается также, что в Москве «скорая помощь» эвакуирует пациента до больницы примерно за 50 минут.

Службе скорой помощи в Москве исполняется 120 лет — 28 апреля 1898 г. в столице появились первые кареты для оказания скорой медицинской помощи.