Волгоградские антимонопольщики начнут поголовно штрафовать за символику чемпионата мира

Волгоградские антимонопольщики нашли продавцов пива, украсивших свой магазин футбольными мячами и эмблемами чемпионата мира.

— На витрине павильона, в котором разливали пенные напитки, появилась фотография футболиста и изображение официального мяча чемпионата мира, — рассказали в волгоградском УФАС . — При этом владелец торговой точки не числится в списке официальных партнеров Международной федерации футбольных ассоциаций.

Попросив хозяина павильона убрать всю футбольную символику, антимонопольщики предупредили: в следующий раз такая же реклама обернется антимонопольным делом.

— Сотрудники УФАС будут без предупреждений возбуждать дела на недобросовестных владельцев торговых точек, — поделились планами в антимонопольной службе. — На ужесточении правил, которое начнет действовать с мая, настояла FIFA. Наши предупреждения им кажутся слишком мягким наказанием.

В дни чемпионата мира угостить любителей футбола или продать им сувениры смогут лишь аккредитованные продавцы. Спецгруппа инспекторов будет ловить случайных торговцев возле «Волгоград Арены». А вот все магазины, банки, аптеки, автозаправки и прочие объекты, расположенные в радиусе двух километров вокруг стадиона, уже попали в специальную базу FIFA.