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Волгоградские антимонопольщики начнут поголовно штрафовать за символику чемпионата мира
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Волгоградские антимонопольщики начнут поголовно штрафовать за символику чемпионата мира 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградские антимонопольщики нашли продавцов пива, украсивших свой магазин футбольными мячами и эмблемами чемпионата мира.
— На витрине павильона, в котором разливали пенные напитки, появилась фотография футболиста и изображение официального мяча чемпионата мира, — рассказали в волгоградском УФАС. — При этом владелец торговой точки не числится в списке официальных партнеров Международной федерации футбольных ассоциаций.
Попросив хозяина павильона убрать всю футбольную символику, антимонопольщики предупредили: в следующий раз такая же реклама обернется антимонопольным делом.
— Сотрудники УФАС будут без предупреждений возбуждать дела на недобросовестных владельцев торговых точек, — поделились планами в антимонопольной службе. — На ужесточении правил, которое начнет действовать с мая, настояла FIFA. Наши предупреждения им кажутся слишком мягким наказанием.
В дни чемпионата мира угостить любителей футбола или продать им сувениры смогут лишь аккредитованные продавцы. Спецгруппа инспекторов будет ловить случайных торговцев возле «Волгоград Арены». А вот все магазины, банки, аптеки, автозаправки и прочие объекты, расположенные в радиусе двух километров вокруг стадиона, уже попали в специальную базу FIFA.
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