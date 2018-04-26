Каземиро: «Исход полуфинала с „Баварией“ не ясен, но мы сделали шаг к победе» 

Полузащитник мадридского ”Реала” Каземиро считает, что «сливочные» заслужили победу над «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
— Мы провели отличный матч и заслуженно победили. Не думаю, что нам просто повезло. Перед игрой наш тренер обратил внимание на то, что каждый футболист должен быть готов не только физически, но и психологически. Лукас Васкес и Марко Асенсио провели впечатляющий матч. Вратарь Кейлор Навас также сделал многое для победы. Своей игрой он постоянно напоминает насколько важен для команды. Исход полуфинала не ясен, но мы сделали шаг к общей победе. Я надеюсь на поддержку болельщиков в ответной встрече в Мадриде, — сказал Каземиро в интервью Cadene Cope.
Ответная встреча состоится в Мадриде первого мая.