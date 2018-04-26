Сергей Кирьяков: «Если „Бавария“ откроет счет в Мадриде, все может перевернуться»

Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков отметил, что для «Баварии», которая вчера потерпела домашнее поражение от "Реала" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, еще не все потеряно. По его словам, немецкой команде нужно открыть счет в ответном матче.

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— Ничья в Мюнхене стала бы более реальным отображением того, что происходило на поле, — считает Кирьяков. — «Бавария», как и всегда дома, делала акцент на нападении. Но немцы не лезли вперед безоглядно — все было довольно аккуратно, мы видели много позиционных атак. «Реал» оборонялся большими силами и по возможности остро контратаковал. Поначалу казалось, что все складывается в пользу хозяев — они владели преимуществом, но в таких встречах многое решают эпизоды и исполнительское мастерство. Испанцы проводили быстрые розыгрыши, стремительно выходили вперед со своей половины, создавали голевые моменты за счет индивидуальных качеств исполнителей.

— Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что оба мяча «Реала» — это подарки его команды. Согласны?

— Кто в матчах такого накала больше ошибается, тот и проигрывает. Я бы не сказал, что череда промахов немцев позволила сопернику забить два мяча. Просто мадридцы вынуждали допускать оплошности и пользовались этим.

— От Роналду ждали большего? Его голевая серия в Лиге чемпионов прервалась.

— Конечно, от Роналду и Месси, которые задали такую высокую планку, ждешь чудес в каждой игре. Но бывают моменты, когда нужно больше сработать на команду. Мы видели, что Криштиану отходил назад, помогал обороне. Не важно, забьет он или нет, главное — победа клуба в Лиге чемпионов. Тем более, у «Реала» это единственный шанс взять трофей в этом сезоне. Видно, насколько Мадрид настроен на это.

— Какого результата ждете от ответного матча?

— Здесь все непредсказуемо. Сколько раз случалось, что после побед на выезде все менялось. Не исключаю того, что если «Бавария» первой забьет на «Сантьяго Бернабеу», то все в этой паре перевернется.