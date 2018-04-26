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Чемпионат по виндсерфингу, посвящённый погибшему тюменскому экстремалу, устроят в местном яхт-клубе
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Чемпионат по виндсерфингу, посвящённый погибшему тюменскому экстремалу, устроят в местном яхт-клубе 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В конце мая на Андреевском озере друзья трагически погибшего в Шерегеше лыжника, серфера Александра Сметанкина решили провести чемпионат по виндсерфингу. Мероприятие посвящено памяти спортсмена, который как раз и придумал традицию проводить такие соревнования в Тюмени в конце мая, либо в начале июня.
— Соревнования проведём в честь нашего друга, серфера, художника, лыжника-фрирайдера, который погиб этой осенью. Гонщиков ожидаем примерно 15 человек: часть — местные, а часть — приезжие, в основном с Урала. Стартовый взнос для тюменцев составит 500 рублей, иногородним платить не нужно. Над положением соревнований ещё работаем. Если будут подходящие ветровые условия, то старт первых заездов, как и планируем, устроим 26 мая в 12 часов, — рассказал 72.ru организатор чемпионата Павел Вальковский.
Тело лыжника проезжавшие мимо райдеры обнаружили в 40 метрах от подъёмника «Фристайл» на горе Зелёной 22 ноября прошлого года. Погибшим оказался 57-летний тюменский фрирайдер, виндсерфер Александр Сметанкин, которого многие экстремалы привыкли называть Smith. Медики поставили диагноз аноксемия (отсутствие кислорода в крови. — Прим. ред.): он задохнулся из-за попадания снега в дыхательные пути. По решению родственников, экстремал похоронен на одном из тюменских кладбищ.
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