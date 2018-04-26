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Футболист Месси выиграл суд Massi и создаст свой бренд
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Футболист Месси выиграл суд Massi и создаст свой бренд 

Мир24 2 часа назад
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси выиграл судебную тяжбу у испанского производителя велосипедного снаряжения под названием Massi. Суд ЕС разрешил в четверг игроку зарегистрировать свою фамилию в качестве товарного знака для продажи спортивных товаров. Об этом говористя на сайте инстанции. В 2013 году Европейская организация интеллектуальной собственности (EUIPO) приняла решение в пользу испанских операторов марки Massi, которые утверждали, что существует риск путаницы. Суд в Люксембурге признал эти претензии необоснованными.
Напомним, накануне еженедельник France Football опубликовал рейтинг наиболее богатых игроков. Его возглавил форвард «Барселоны» Месси. Он заработал в текущем сезоне 126 млн евро. Это зарплата по контракту, а также премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге — форвард «Реала» Криштиану Роналду (94 млн евро), на третьем — нападающий «ПСЖ» Неймар (81 млн).
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