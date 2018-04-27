Ещё
Марадона исполнил мечту безногого мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марадона исполнил мечту безногого мальчика 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легендарный аргентинский футболист, ныне главный тренер «Аль Фуджайры» из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Юный болельщик Али Амир из Казахстана написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку.
Безногий мальчик отражал удары аргентинца и использовал руки, чтобы забивать мячи. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.
Ранее сообщалось, что нападающий аргентинской «Боки Хуниорс» совершил ужасающий промах по пустым воротам.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Марселя" Товен: перед голом мяч коснулся моей руки "Марсель" победил "Ред Булл" в первом полуфинальном матче Лиги Европы Для спортсменок с гендерными отклонениями введены новые правила
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную4
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Американцы нанесли крупное поражение россиянам73
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение