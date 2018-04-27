Марадона исполнил мечту безногого мальчика

Легендарный аргентинский футболист, ныне главный тренер «Аль Фуджайры» из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Юный болельщик Али Амир из Казахстана написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку.

Безногий мальчик отражал удары аргентинца и использовал руки, чтобы забивать мячи. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.

Ранее сообщалось, что нападающий аргентинской «Боки Хуниорс» совершил ужасающий промах по пустым воротам.