Ещё
Мануэль Нойер: «Смогу ли я быть прежним после такой длительной паузы?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мануэль Нойер: «Смогу ли я быть прежним после такой длительной паузы?» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, завершающий восстановление после травмы, не уверен, что сможет выступить на ЧМ-2018. По его словам, слишком многое должно случиться, прежде чем он будет готов к игре полностью.
— Когда я смогу вернуться? Я должен быть сам доволен своим уровнем готовности, должен быть честным перед самим собой, — цитирует Bild Нойера. — Смогу ли я быть прежним после такой длительной паузы? Или мне придется сказать себе, что я далек от оптимальной формы, что мне нужно больше времени? Сегодня я не могу ответить на эти вопросы. Слишком много вопросов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сейдахмет и Ванек не помогут "Уфе" в матче со "СКА-Хабаровском" 4 мая комитет по этике рассмотрит "дело Кадиева" и "дело Авдонченко" "Жена - худший парикмахер в мире". Новая прическа Вернблума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение