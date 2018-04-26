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Сейдахмет и Ванек не помогут «Уфе» в матче со «СКА-Хабаровском»
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Сейдахмет и Ванек не помогут «Уфе» в матче со «СКА-Хабаровском» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет и полузащитник Ондржей Ванек пропустят матч 28-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском», сообщили «СЭ» в пресс-службе башкирского клуба. 27-летний Ванек провел в этом сезоне 11 матчей за «Уфу» и с ноября 2017 года не выходил на поле. Тогда врачи сообщили, что чешский полузащитник вернется в строй через два месяца, однако высока вероятность, что Ванек больше не сыграет в этом сезоне.
18-летний Сейдахмет отыграл два неполных матча за уфимский клуб, последний раз на поле вышел 7 апреля в игре с «Арсеналом» (1:2).
Матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» состоится 30 апреля, начало в 11.30 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)
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