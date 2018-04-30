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«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30
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«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сегодня, 30 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 28-го тура РФПЛ «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 11:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск».
Ранее команды встречались друг с другом семь раз. Три победы на счету «Уфы», ещё четыре раза была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Его ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев. Резервный судья — Станислав Васильев.
«Уфа» с 36 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» находится на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.
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