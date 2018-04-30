«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30

Сегодня, 30 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 28-го тура РФПЛ «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Встреча начнётся в 11:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск».

Ранее команды встречались друг с другом семь раз. Три победы на счету «Уфы», ещё четыре раза была зафиксирована ничья.

«Уфа» с 36 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» находится на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.