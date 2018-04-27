Власти ожидают заполнения «Казань-Арены» на 55% во время тестового матча «Рубин» — «Уфа»

КАЗАНЬ, 27 апреля. / ТАСС /. Власти Татарстана рассчитывают, что во время матча между казанским «Рубином» и «Уфой», который пройдет 7 мая и станет тестовым к чемпионату мира по футболу в 2018 году, стадион «Казань— Арена» будет заполнен на 55%. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет в рамках 29-го тура чемпионата России.

"Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем его заполнить примерно на 55%, поэтому мы совместно с футбольным клубом «Рубин» приняли решение, что это будет бесплатный матч. Все желающие могут посетить его безвозмездно, сегодня мы находимся в формировании билетной программы, и все желающие попасть на матч смогут это сделать, получив билет в кассах «Казань-Арены» в день встречи, они будут открыты с 10 утра", — сказал он.

Министр отметил, что стадион готов к матчу и практически полностью готов к чемпионату мира. «Отличный газон — мы вчера его посмотрели, протестировали со специалистами. Надеемся на красивый футбол, поэтому — все на футбол», — призвал он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.