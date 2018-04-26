Ещё
Сноубордистка Заварзина во сне избила австрийскую спортсменку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сноубордистка Заварзина во сне избила австрийскую спортсменку 

News.ru 2 часа назад
Российская сноубордистка Алёна Заварзина рассказала о непростых взаимоотношениях с соперницами во время допингового скандала перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Советский спорт».
«По ходу сезона, когда ситуация максимально накалилась: случилось 5 декабря, нас лишили флага, одна австрийская сноубордистка начала в СМИ говорить у нас за спиной, что мы все доперы и абсолютно все русские не должны никуда ехать. Мне про это рассказал тренер. Я сначала решила не вмешиваться, а потом мне приснился сон, что я её избиваю», — сказала Заварзина.
Россиянка отметила, что на следующий день у них состоялся разговор. В ходе него Заварзина пообещала австрийке проблемы. После этого соперница начала оправдываться.
По словам Заварзиной, Олимпиада перестала ассоциироваться с чем-то светлым. Теперь Игры — это деньги.
«Если Олимпиада не изменится, она опять умрёт, как это уже было в древнегреческие времена. И нечего здесь плакать. В МОК работают люди, которые делают всё, чтобы это произошло», — добавила она.
News.ru: последние новости
Генконсульство РФ в Сиэтле опустело Гран-при Азербайджана: Каспийское Монако Песков: США специально не дают россиянам визы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение