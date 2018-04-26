Сноубордистка Заварзина во сне избила австрийскую спортсменку

Российская сноубордистка Алёна Заварзина рассказала о непростых взаимоотношениях с соперницами во время допингового скандала перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Советский спорт».

«По ходу сезона, когда ситуация максимально накалилась: случилось 5 декабря, нас лишили флага, одна австрийская сноубордистка начала в СМИ говорить у нас за спиной, что мы все доперы и абсолютно все русские не должны никуда ехать. Мне про это рассказал тренер. Я сначала решила не вмешиваться, а потом мне приснился сон, что я её избиваю», — сказала Заварзина.

Россиянка отметила, что на следующий день у них состоялся разговор. В ходе него Заварзина пообещала австрийке проблемы. После этого соперница начала оправдываться.

По словам Заварзиной, Олимпиада перестала ассоциироваться с чем-то светлым. Теперь Игры — это деньги.

«Если Олимпиада не изменится, она опять умрёт, как это уже было в древнегреческие времена. И нечего здесь плакать. В МОК работают люди, которые делают всё, чтобы это произошло», — добавила она.