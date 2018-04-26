4 мая комитет по этике рассмотрит «дело Кадиева» и «дело Авдонченко»

Комитет по этике получил запрос от руководства РФС дать оценку нецензурной брани президента «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги против «Урала» (0:1). В эфир телеканала «Наш футбол» попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов

— Все необходимые документы мы получили, — сказал глава Комитета по этике Семен Андреев . — Заседание состоится 4 мая.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурных выражений. В чей адрес кричал ругательства, неизвестно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, „вне игры“ не видел?»