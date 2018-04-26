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4 мая комитет по этике рассмотрит «дело Кадиева» и «дело Авдонченко»
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4 мая комитет по этике рассмотрит «дело Кадиева» и «дело Авдонченко» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Комитет по этике получил запрос от руководства РФС дать оценку нецензурной брани президента «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги против «Урала» (0:1). В эфир телеканала «Наш футбол» попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.
— Все необходимые документы мы получили, — сказал глава Комитета по этике Семен Андреев. — Заседание состоится 4 мая.
Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурных выражений. В чей адрес кричал ругательства, неизвестно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, „вне игры“ не видел?»
Также глава комитета по этике Андреев добавил, что 4 мая будет дана оценка интервью члена исполкома организации Натальи Авдонченко, которая в разговоре со СМИ жестко раскритиковала работу департамента судейства и инспектирования под руководством бывшего главы ДСИ Андрея Будогосского. (Андрей СИЗЯКИН)
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