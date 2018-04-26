Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей можно увидеть в прямом эфире

Поклонники силового многоборья по всему миру смогут стать зрителями первого международного чемпионата по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит), который пройдет 29 апреля на площади графа Сперанского в Иркутске. Организаторы обеспечат онлайн-трансляцию на протяжении всего соревновательного дня.

Специализированная медиафирма, обеспечивающая прямое включение с места проведения чемпионата, предоставила интернет ссылку. Трансляция начнется 29 апреля в 05.00 часов по московскому времени, за час до торжественного открытия.

Съемка будет организована двумя видеокамерами и с беспилотника. Свободное перемещение видеооператоров по площадке с учетом сценария спортивного праздника позволит запечатлеть самые зрелищные и особо острые моменты многоборья.

При помощи монтажного видеокомплекса специалисты предоставят зрителю прямого эфира профессионально готовый видеопродукт. «Мы решили воспользоваться современными интернет технологиями, чтобы дать возможность максимальному количеству людей увидеть состязания наших пожарных и спасателей. Это новый вид профессионального многоборья, который мы намерены активно развивать и пропагандировать», — сказал начальник физической подготовки и спорта Сибирского регионального центра МЧС России , полковник внутренней службы Константин Бабушкин.

Напомним, в первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей планируют участвовать 47 команд. Из них в чемпионате примут участие 39 мужских команд, четыре женские и четыре детские команды. Соревнования проводятся по инициативе Главного управления МЧС России по Иркутской области при поддержке Правительства Приангарья.

Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Участник каждого этапа выполняет три упражнения и выступает в индивидуальной боевой одежде и снаряжении. Бойцы обязаны выполнить серьезные силовые упражнения, в том числе русские махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги весом 40 кг, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лежа, перенос двух газовых баллонов особым способом, перемещение автомобиля за канат.