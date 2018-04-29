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Первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту открывается в Иркутске
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Первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту открывается в Иркутске 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Байкал24.ru
ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Первый международный чемпионат по функциональному многоборью среди пожарных и спасателей или пожарно-спасательный кроссфит стартует в воскресенье в Иркутске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в нем примут участие 47 команд из различных регионов России и стран СНГ.
"В чемпионате примут участие 39 мужских команд, а также четыре женские и четыре детские команды. Это представители главных управлений МЧС России по субъектам Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Дальневосточного, Уральского, Сибирского региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России. На чемпионат заявились также команды из Таджикистана и Узбекистана, кроме того ряд стран направляют своих наблюдателей", — говорится в сообщении.
Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Участник каждого этапа выполняет три упражнения и выступает в индивидуальной боевой одежде и снаряжении. Бойцы обязаны выполнить серьезные силовые упражнения, в том числе русские махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги весом 40 кг, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лежа, перенос двух газовых баллонов особым способом, перемещение автомобиля за канат.
Соревнования будут проходить в Иркутске в течение всего дня, из-за чего, как уточняет пресс-служба мэрии, для движения автотранспорта закроют площадь графа Сперанского. Кроме соревнований, планируется развернуть огромное количество интерактивных площадок с демонстрацией оборудования спасателей и пожарных, с конкурсами и эстафетами, а также полевую кухню.
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