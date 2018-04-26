Ещё
Фонтаны на Енисее в Красноярске оживут спустя 10 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фонтаны на Енисее в Красноярске оживут спустя 10 лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заново родиться предстоит фонтанам на Енисее около острова Посадный в Красноярске. Последний раз их включали десять лет назад. Сегодня впервые за эти годы состоялся их пробный запуск. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Фонтанами из водной глади может похвастаться далеко не каждый город. Считаю, что такое колоритное дополнение городского пейзажа подчеркнет образ Красноярска — города, который стоит на большой реке
— мэр Красноярска Сергей Еремин.
Кроме того, решается вопрос о подсветке водных струй. Специалисты считают, что иллюминация на фонтанах будет гармонично сочетаться с подсветкой Коммунального моста, который тоже вскоре заиграет миллионами огней. Также планируют увеличить количество форсунок: сейчас их пять, но к концу лета обещают все 15, чтобы зрелище стало грандиозным.
Во Владивостоке городские фонтаны заработают 1 мая. К запуску готов в том числе и водопадный каскад на Университетской набережной.
360tv.ru: последние новости
В Госдепе назвали причины проникновения на территорию российского консульства Любопытный медведь «настроил» фотоловушку в национальном парке Терюшков: «Золото Юлии Ефимовой – украшение чемпионата России»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»6
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение