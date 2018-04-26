Фонтаны на Енисее в Красноярске оживут спустя 10 лет

Заново родиться предстоит фонтанам на Енисее около острова Посадный в Красноярске. Последний раз их включали десять лет назад. Сегодня впервые за эти годы состоялся их пробный запуск. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Фонтанами из водной глади может похвастаться далеко не каждый город. Считаю, что такое колоритное дополнение городского пейзажа подчеркнет образ Красноярска — города, который стоит на большой реке

Кроме того, решается вопрос о подсветке водных струй. Специалисты считают, что иллюминация на фонтанах будет гармонично сочетаться с подсветкой Коммунального моста, который тоже вскоре заиграет миллионами огней. Также планируют увеличить количество форсунок: сейчас их пять, но к концу лета обещают все 15, чтобы зрелище стало грандиозным.

Во Владивостоке городские фонтаны заработают 1 мая. К запуску готов в том числе и водопадный каскад на Университетской набережной.