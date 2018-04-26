Дагестан поддержал чемпионат мира по футболу турниром и флешмобом

Дагестан поддержал чемпионат мира по футболу турниром и флешмобомФутбольный турнир и флешмоб, посвященный 50 дням до старта чемпионата мира по футболу, провели в Махачкале на стадионе «Политех РДЮСШ».

Его победителем стала команда МВД Дагестана, в решающей игре взявшая верх над командной Росгвардии.

Сразу по завершении турнира состоялся флешмоб, участники которого с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу выстроились так, чтобы символизировать отметку в 50 дней до старта чемпионата.

Акцию поддержали воспитанники РДЮСШ Минобрнауки Дагестана, муниципальных спортивных школ, студенты ДГТУ, волонтеры Махачкалы, общественники, спортсмены, горожане.

Над стадионом также пролетел квадрокоптер с изображением волка Забиваки — символом чемпионата мира по футболу в России, а затем с флагом «Динамо». Завершились празднования концертной программой и показательными выступлениями спортсменов.