Дагестан поддержал чемпионат мира по футболу турниром и флешмобом 

Дагестан поддержал чемпионат мира по футболу турниром и флешмобомФутбольный турнир и флешмоб, посвященный 50 дням до старта чемпионата мира по футболу, провели в Махачкале на стадионе «Политех РДЮСШ».
Кубок Льва Яшина по футболу проводился среди правоохранительных органов и силовых структур. Турнир также был приурочен к 95-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Его победителем стала команда МВД Дагестана, в решающей игре взявшая верх над командной Росгвардии.
Сразу по завершении турнира состоялся флешмоб, участники которого с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу выстроились так, чтобы символизировать отметку в 50 дней до старта чемпионата.
Акцию поддержали воспитанники РДЮСШ Минобрнауки Дагестана, муниципальных спортивных школ, студенты ДГТУ, волонтеры Махачкалы, общественники, спортсмены, горожане.
Над стадионом также пролетел квадрокоптер с изображением волка Забиваки — символом чемпионата мира по футболу в России, а затем с флагом «Динамо». Завершились празднования концертной программой и показательными выступлениями спортсменов.