Спортивный центр «Космос» отметил новые победы

Команда спортивного центра «Космос» заняла 3 место на Московской спартакиаде «Спорт для всех» среди команд по гиревому спорту.

В личном зачете вторые места завоевали спортсмены Алексей Кирьянов , Руслан Сайманов и Ильдар Султанов.

Отдельно отмечен и Дмитрий Кувшинников, присоединившийся к соревнованиям в свой день рождения и показавший достойный результат.

«Вся команда работала как единый и слаженный механизм! Ребята, спасибо вам за это! Несмотря на участие профессиональных гиревиков в спартакиаде, вы выступали на очень высоком уровне», — рассказывают очевидцы спартакиады.