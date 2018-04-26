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Спортивный центр «Космос» отметил новые победы
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Спортивный центр «Космос» отметил новые победы 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Команда спортивного центра «Космос» заняла 3 место на Московской спартакиаде «Спорт для всех» среди команд по гиревому спорту.
В личном зачете вторые места завоевали спортсмены Алексей Кирьянов, Руслан Сайманов и Ильдар Султанов.
Отдельно отмечен и Дмитрий Кувшинников, присоединившийся к соревнованиям в свой день рождения и показавший достойный результат.
«Вся команда работала как единый и слаженный механизм! Ребята, спасибо вам за это! Несмотря на участие профессиональных гиревиков в спартакиаде, вы выступали на очень высоком уровне», — рассказывают очевидцы спартакиады.
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