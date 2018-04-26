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Кирьяков: «Если „Бавария“ откроет счёт в Мадриде, всё может перевернуться»
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Кирьяков: «Если „Бавария“ откроет счёт в Мадриде, всё может перевернуться» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Баварии» от "Реала" (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
— Ничья в Мюнхене стала бы более реальным отображением того, что происходило на поле. «Бавария», как и всегда дома, делала акцент на нападении. Но немцы не лезли вперед безоглядно — все было довольно аккуратно, мы видели много позиционных атак. «Реал» оборонялся большими силами и по возможности остро контратаковал. Поначалу казалось, что все складывается в пользу хозяев — они владели преимуществом, но в таких встречах многое решают эпизоды и исполнительское мастерство. Испанцы проводили быстрые розыгрыши, стремительно выходили вперед со своей половины, создавали голевые моменты за счет индивидуальных качеств исполнителей.
— Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что оба мяча «Реала» — это подарки его команды. Согласны?
— Кто в матчах такого накала больше ошибается, тот и проигрывает. Я бы не сказал, что череда промахов немцев позволила сопернику забить два мяча. Просто мадридцы вынуждали допускать оплошности и пользовались этим.
— Какого результата ждете от ответного матча?
— Здесь все непредсказуемо. Сколько раз случалось, что после побед на выезде все менялось. Не исключаю того, что если «Бавария» первой забьет на «Сантьяго Бернабеу», то все в этой паре перевернется.
Ответный матч состоится 1 мая в Мадриде.
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