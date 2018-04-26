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Эмиль Гарипов: Работа о переходе в клуб НХЛ ведется
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Эмиль Гарипов: Работа о переходе в клуб НХЛ ведется 

Советский спорт 1 час назад
— Во-первых, спасибо моим партнерам, которые в финальной серии здорово отработали в обороне и приняли на себя много шайб, это сильно разгрузило меня от работы, — сказал Гарипов в эфире «Матч ТВ».
— По прошествии сезона, над какими нюансами своей игры вы будете больше трудиться в межсезонье? — Игра клюшкой за воротами, очень важный компонент, в нем постараюсь добавить.
— Очень много слухов о вашем уходе из «Ак Барса» в клуб НХЛ, уже есть варианты? — Варианты есть, но пока что-то конкретно говорить нельзя, работа ведется моим клубом, скоро появится информация.
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