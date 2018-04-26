Пуровские единороссы готовятся к выборам главы Самбурга 

Пуровские единороссы провели очередное заседание местного политического совета. На нем обсудили реализацию партийных проектов и выдвинули кандидатуры для назначения в участковые избирательные комиссии с правом решающего голоса.
В ближайшее время завершится формирование нового состава всех участковых избирательных комиссий, и «ЕДИНАЯ РОССИЯ», будучи парламентской партией, имеет право включить в состав каждой комиссии своего представителя. Подбор кандидатов шел несколько месяцев и список будущих членов избиркомов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» политсовет утвердил единогласно.
Затем был поднят вопрос о ходе подготовки к предварительному голосованию по определению кандидатуры, которая будет выдвинута от партии на выборах главы Самбурга. Голосование пройдет 3 июня, все организационные вопросы для его проведения в самом северном поселении района уже решены и начался процесс выдвижения кандидатов. На данный момент определены три кандидата: действующий глава муниципалитета Дмитрий Ишимцев и активисты-общественники Ольга Вануйто и Тамара Харючи.
Далее на заседании рассмотрели вопрос о проектной деятельности Пуровского отделения партии. В настоящее время на территории района реализуется шестнадцать партийных проектов. Главными координаторами назначены члены политсовета, а для привлечения к работе активистов партии, местных депутатов и общественников утверждены составы общественных советов.
В завершение заседания его участники наметили план партийной работы на ближайшие месяцы, — сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.