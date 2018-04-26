В 21-м туре Первенства в зоне «Запад» встретятся «Чертаново» и «Торпедо»

Матч пройдет во Владимире в пятницу, 27 апреля. Максим Глушенков. В этот день «чертановцам» предстоит сыграть против серьезного противника. Владимирское «Торпедо» находится на седьмом месте в турнирной таблице. В весенней части соревнований футболисты провели уже три матча: в двух они уступили командам «Луки-Энергия» и «Спартак» из Костромы, но выиграли у «Коломны». Отметим, что двое владимирцев входят в десятку лучших бомбардиров ПФЛ, в которой состоят и «чертановцы» Антон Зиньковский На данный момент команда «Чертаново» сохраняет лидерскую позицию, набрав 46 очков. Матч пройдет на стадионе «Торпедо» во Владимире. Начало в 18:00. Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»