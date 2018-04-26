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В 21-м туре Первенства в зоне «Запад» встретятся «Чертаново» и «Торпедо»
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В 21-м туре Первенства в зоне «Запад» встретятся «Чертаново» и «Торпедо» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы
Матч пройдет во Владимире в пятницу, 27 апреля.
В этот день «чертановцам» предстоит сыграть против серьезного противника. Владимирское «Торпедо» находится на седьмом месте в турнирной таблице. В весенней части соревнований футболисты провели уже три матча: в двух они уступили командам «Луки-Энергия» и «Спартак» из Костромы, но выиграли у «Коломны». Отметим, что двое владимирцев входят в десятку лучших бомбардиров ПФЛ, в которой состоят и «чертановцы» Антон Зиньковский и Максим Глушенков.
На данный момент команда «Чертаново» сохраняет лидерскую позицию, набрав 46 очков.
Матч пройдет на стадионе «Торпедо» во Владимире. Начало в 18:00.
Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»
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