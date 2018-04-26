Волгоградцы на традиционном марафоне решили побить 10-летний рекорд России

Победитель прошлогоднего волгоградского марафона попробует установить новый рекорд России, пробежав 42 километра за два часа и несколько минут.

— Этот рекорд остается незыблемым вот уже 10 лет, — рассказывает президент ВРОО «Волгоградский марафон» Дмитрий Чирков . — К серьезному старту наш прошлогодний победитель Степан Киселев готовится в Кении. Вместе с сильнейшими волгоградцами на дистанцию выйдут спортсмены из других городов России. Одним из таких героев станет участник Олимпийских игр в 1996 и 2004 годах, действующий рекордсмен The Comrades Леонид Швецов. По волгоградской трассе он побежит вместе со своей супругой Ольгой и пятью (!) детьми.

По словам организаторов традиционного марафона, в этом году всех атлетов зовут на обновленную и расширенную трассу, которая начнется от бронекатера БК-13.

— Идеальный асфальт Нулевой Продольной, десятикилометровый круг — все условия для новых рекордов в Волгограде есть, — убеждены организаторы забега. — Нам нужна лишь поддержка волгоградцев. Всех, кто хочет поддержать профессиональных спортсменов и дебютантов, приглашаем на старт. Ради мощного звукового эффекта можно захватить дудки или даже половники.

Всех, кто решился пробежать километр или замахнулся на 21 и 42 километра, просят заранее объявить о своем участии. Регистрации на месте в этом году не будет.

— Волгоградский марафон пройдет в воскресенье, 30 апреля, — добавили волгоградцы. — Начало в 8:30.