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Волгоградцы на традиционном марафоне решили побить 10-летний рекорд России
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Волгоградцы на традиционном марафоне решили побить 10-летний рекорд России 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Победитель прошлогоднего волгоградского марафона попробует установить новый рекорд России, пробежав 42 километра за два часа и несколько минут.
— Этот рекорд остается незыблемым вот уже 10 лет, — рассказывает президент ВРОО «Волгоградский марафон» Дмитрий Чирков. — К серьезному старту наш прошлогодний победитель Степан Киселев готовится в Кении. Вместе с сильнейшими волгоградцами на дистанцию выйдут спортсмены из других городов России. Одним из таких героев станет участник Олимпийских игр в 1996 и 2004 годах, действующий рекордсмен The Comrades Леонид Швецов. По волгоградской трассе он побежит вместе со своей супругой Ольгой и пятью (!) детьми.
По словам организаторов традиционного марафона, в этом году всех атлетов зовут на обновленную и расширенную трассу, которая начнется от бронекатера БК-13.
— Идеальный асфальт Нулевой Продольной, десятикилометровый круг — все условия для новых рекордов в Волгограде есть, — убеждены организаторы забега. — Нам нужна лишь поддержка волгоградцев. Всех, кто хочет поддержать профессиональных спортсменов и дебютантов, приглашаем на старт. Ради мощного звукового эффекта можно захватить дудки или даже половники.
Всех, кто решился пробежать километр или замахнулся на 21 и 42 километра, просят заранее объявить о своем участии. Регистрации на месте в этом году не будет.
— Волгоградский марафон пройдет в воскресенье, 30 апреля, — добавили волгоградцы. — Начало в 8:30.
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