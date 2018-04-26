История трёхкратного призёра Олимпиад пятиборца Эдуарда Зеновки

Проиграл Олимпиаду из-за досадной ошибки. Потом попал в аварию с невестой. Девушка погибла, атлет потерял почку, но продолжил бороться.

Подавляющее большинство голливудских фильмов строится по одному и тому же сценарию: главный герой в самом начале получает удар судьбы на пути к некой заветной цели и оказывается отброшенным далеко назад. Но не сдаётся, продолжает карабкаться вверх, несмотря на все свои несчастья, и в итоге одерживает главную победу своей жизни — всё у него становится хорошо. Но люди за то и любят кино, что там всё заканчивается хорошо и справедливо. Жизнь же порой бывает куда более жестокой. Знаменитый советский и российский пятиборец Эдуард Зеновка раз за разом стойко переносил удары судьбы именно в тот момент, когда они должны были завершиться хеппи-эндом, и в итоге потерял два золота Олимпиад и большую любовь.

Сама судьба помешала выиграть

К своим 22 годам Эдуард мог быть абсолютно счастлив. У него складывалась жизнь, шла в гору спортивная карьера. В 1990 и 1991 годах он выиграл два подряд чемпионата мира и прекрасно знал, что в Барселоне от него тоже ждут золотой награды. Он был фаворитом Игр в Испании и уже на старте соревнований свой статус подтвердил. У Зеновки не лучшим образом сложился турнир по фехтованию, однако он неплохо проявил себя в плавании, выиграл соревнования по стрельбе и занял третье место в беге. Соперники тягаться с лидером Объединённой команды не могли, а потому перед заключительным, конным, этапом сложилась удивительная ситуация: Эдуард должен был просто добраться до финиша, сбив любое количество препятствий. Но в решающий момент случилось неожиданное: конь Зеновки почему-то споткнулся и сбросил своего ездока. Такую ошибку запас очков покрыть уже не мог. Пятиборец занял лишь 56-е место по итогам конкура и откатился с первого на третье место в общем зачёте. Безусловно, та бронза в сочетании с серебряной медалью, добытой в командном зачёте, была бы большим успехом для любого другого спортсмена, но не для Зеновки, который уже видел у себя на груди золото. Зрители на трибунах арены в Барселоне, провожая разочарованного спортсмена, показывали ему пальцами в небо. Мол, сама судьба тебе помешала — ты уже ничего не мог поделать.

Катастрофа на дороге

Перелёт в Москву из Барселоны обещал быть долгим и утомительным. Но судьба решила преподнести атлету сюрприз. В самолёте Зеновка познакомился с красавицей-гимнасткой Оксаной Костиной , которая тоже покидала Испанию в безрадостном настроении. Совет руководителей олимпийских комитетов стран СНГ принял решение отправить на Олимпиаду в Барселоне двух гимнасток из Украины, а Костину оставить за бортом. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч попытался смягчить этот удар, наделив Оксану статусом почётного гостя Олимпиады. Но Костина мечтала о том, чтобы блистать под софитами, а не смотреть соревнования с трибуны.

Во время перелёта Эдуард и Оксана познакомились, разговорились и подружились. В скором времени дружба переросла и в роман. Зеновка и Костина были одной из самых красивых пар юного российского спорта. И дело постепенно шло к большой и яркой свадьбе. 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедово произошла страшная автокатастрофа. На скользкой дороге «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. За рулём легкового автомобиля находился Зеновка, рядом с ним — Костина. Юная гимнастка погибла сразу же, а последним воспоминанием пятиборца, прежде чем он потерял сознание, была его невеста, лежащая на снегу и истошный крик «Накройте её чем-нибудь. Ведь ей же холодно!»

Эдуард впоследствии так и не смог вспомнить, что случилось в тот момент на дороге. Он развеял слухи о том, что бурно отмечал победу на турнире в Австралии, откуда как раз и возвращался. По словам атлета, в последние 15 часов самолёта он не употребил ни капли спиртного. Машиной он управлял осторожно: понимая сложность дорожной ситуации, ехал со скоростью 60 километров в час. «Видимо, я попросту отвлёкся», — сделал вывод спортсмен. Снова судьба, не иначе.

Не Голливуд, а жизнь

Зеновка лишился почки. И на два года забыл о спорте, занялся бизнесом. Но бизнес не пошёл, а спортивного адреналина не хватало, и спортсмен всерьёз задумался о возобновлении карьеры. Консилиумы врачей приходили к однозначному выводу: подвергать ослабленный организм нагрузкам небезопасно, однако Эдуард тренировался через силу. Он потерял в весе и перешёл на диету с протеинами и белками, чтобы совсем не исхудать. Но тренировочный процесс всё равно складывался тяжело, и атлет был близок к тому, чтобы окончательно бросить спорт.

Однако за три месяца до Игр случился настоящий прорыв, после которого Зеновка поверил в себя. Он смог отобраться на Олимпиаду и поехать в Атланту. За четыре года, которые прошли с прошлых Игр, правила соревнований изменились. Пятиборцам предстояло преодолеть серьёзную нагрузку, ведь все пять видов теперь проводились в один день. А завершал программу бег.

Перед началом заключительного кросса Зеновка отставали от лидирующего итальянца Торальдо на 45 секунд, но между ними были ещё и венгр Мартинек и казах Парыгин — сильные стайеры. Зеновка мчался по дистанции что было сил и сумел выйти на первое место. Торальдо и Мартинек остались далеко позади, но Парыгин держался в темпе российского спортсмена. Зрители с замиранием сердца ждали развязки в стиле голливудских фильмов. Спортсмен с одной почкой, потерявший свою любовь в автокатастрофе и досадно проигравший золото четыре года назад, в этот раз должен был, несмотря ни на что, взобраться на высшую ступень пьедестала почёта. Но судьба вновь не наградила Зеновку. Он споткнулся на финишной прямой и стал вторым.

Больше никаких испытаний

Эдуард Зеновка задумывался о том, чтобы продолжить спортивную карьеру до Сиднея, рассчитывал на четвёртую медаль Олимпиады в составе команды, но не сложилось. Он не оставил спорт и пошёл на работу в Федерацию современного пятиборья России, где сейчас является исполнительным директором. Всё в порядке у Зеновки и в личной жизни — его жена Ирина раньше была гимнасткой, а ныне — хореограф. У призёра Олимпиад растёт дочь. Похоже, судьба всё-таки перестала испытывать атлета на прочность и оставила его в покое.