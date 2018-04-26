Ещё
На матчи ЧМ по футболу в Сочи раскупили 85% билетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На матчи ЧМ по футболу в Сочи раскупили 85% билетов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За 49 дней до начала миндаля в регионе в кассах осталось менее 15% билетов, рассказал Вениамин Кондратьев на заседания оргакомитета по подготовке мероприятия. « Мы наблюдаем огромный интерес со стороны болельщиков. Я уверен — будет полный стадион. Мы, в свою очередь, постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи, оправдаем надежды болельщиков», — отметил глава региона.
В тоже время, по словам Вениамина Кондратьева, готовность стадиона «Фишт», где пройдут международные соревнования, на сегодняшний день составляет сегодня 100%. Полностью выполнены работы по расширению зоны телевещателей. Завершено строительство тренировочных баз для размещения команд-участниц. В стадии доработки находятся медиацентр и ресторан зоны гостеприимства. Строительство временной инфраструктуры необходимо завершить в установленные сроки до 25 мая, акцентировал глава Краснодарского края.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
МИД обвинил США в рейдерском захвате генконсульства РФ в Сиэтле‍ Волонтеры: депутат Госдумы Газзаев владеет фирмой в Испании Челябинск атакуют полчища тараканов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»6
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение