На матчи ЧМ по футболу в Сочи раскупили 85% билетов

За 49 дней до начала миндаля в регионе в кассах осталось менее 15% билетов, рассказал Вениамин Кондратьев на заседания оргакомитета по подготовке мероприятия. « Мы наблюдаем огромный интерес со стороны болельщиков. Я уверен — будет полный стадион. Мы, в свою очередь, постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи, оправдаем надежды болельщиков», — отметил глава региона.

В тоже время, по словам Вениамина Кондратьева, готовность стадиона «Фишт», где пройдут международные соревнования, на сегодняшний день составляет сегодня 100%. Полностью выполнены работы по расширению зоны телевещателей. Завершено строительство тренировочных баз для размещения команд-участниц. В стадии доработки находятся медиацентр и ресторан зоны гостеприимства. Строительство временной инфраструктуры необходимо завершить в установленные сроки до 25 мая, акцентировал глава Краснодарского края.