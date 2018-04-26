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Бегуны в 30-й раз примут участие в «Волгоградском марафоне»
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Бегуны в 30-й раз примут участие в «Волгоградском марафоне» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Волгоградский марафон» пройдет 30 апреля в 30-й раз в областном центре на Центральной набережной.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участники марафона устроят забег на дистанции 42, 21 и 10 километров, а также марафонскую эстафету–экиден. Детей в возрасте до 12 лет ждет «Мой первый километр». Для них запланированы специальные призы, а также развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами.
Отметим, что в рамках мероприятия также пройдут чемпионат и первенство России по марафонскому бегу.
Марафон будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 73-й годовщине Великой Победы.
Старт мероприятия запланирован на 08:15 у памятника бронекатеру БК-13.
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