Бегуны в 30-й раз примут участие в «Волгоградском марафоне»

«Волгоградский марафон» пройдет 30 апреля в 30-й раз в областном центре на Центральной набережной.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участники марафона устроят забег на дистанции 42, 21 и 10 километров, а также марафонскую эстафету–экиден. Детей в возрасте до 12 лет ждет «Мой первый километр». Для них запланированы специальные призы, а также развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами.

Отметим, что в рамках мероприятия также пройдут чемпионат и первенство России по марафонскому бегу.

Марафон будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 73-й годовщине Великой Победы.

Старт мероприятия запланирован на 08:15 у памятника бронекатеру БК-13.