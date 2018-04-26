На Стойленском ГОКе стартовал конкурс «Молодой лидер-2018»

Он проводится для выявления перспективных и талантливых работников и развития кадрового потенциала предприятия.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 300 молодых стойленцев. В ближайшие дни конкурсанты пройдут тестирование, которое поможет оценить интеллектуальные способности, эрудицию, лидерские качества и знание производства.

На следующий этап перейдут 160 человек, набравших наибольшее количество баллов. Им предстоит снять видеоролик на патриотическую тему, принять участие в публичной дискуссии, тренинговых играх, дебатах, разработать социальный проект, а также поучаствовать в выездном спортивно-творческом мероприятии — экшн-квесте

По итогам всех этапов в финал выйдут восемь конкурсантов. На одной из сценических площадок города они выполнят ряд индивидуальных и командных заданий. Жюри определит тройку лидеров и вручит победителям дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Все финалисты конкурса «Молодой лидер-2018» будут включены в специальную базу данных о перспективных работниках, для них составят индивидуальный план развития.

Конкурс «Молодой лидер Стойленского ГОКа» проводится на комбинате с 2015 года. За это время участие в нем приняли около 650 работников комбината в возрасте до 35 лет.