Кадеты и юнармейцы из Отрадного стали участниками турнира по военному троеборью

Команда кадет и юнармейцев школы № 950 приняла участие в турнире по военному троеборью имени Героя Российской Федерации майора Сергея Власова . Как сообщили в администрации образовательного учреждения, соревнования проходили в стрелковом клубе «Лабиринт».

-Ребята состязались в прицельной стрельбе из автомата АКМ, метании спортивных ножей и преодолении полосы препятствий с использованием бесконтактного оборудования «Лазертаг», — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что участие в таких турнирах повышает уровень физической подготовки и качество знаний и умений по основам военной службы, способствует укреплению здоровья и укрепляет командный дух. (вт)