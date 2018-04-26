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Кадеты и юнармейцы из Отрадного стали участниками турнира по военному троеборью
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Кадеты и юнармейцы из Отрадного стали участниками турнира по военному троеборью 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Команда кадет и юнармейцев школы № 950 приняла участие в турнире по военному троеборью имени Героя Российской Федерации майора Сергея Власова. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, соревнования проходили в стрелковом клубе «Лабиринт».
-Ребята состязались в прицельной стрельбе из автомата АКМ, метании спортивных ножей и преодолении полосы препятствий с использованием бесконтактного оборудования «Лазертаг», — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что участие в таких турнирах повышает уровень физической подготовки и качество знаний и умений по основам военной службы, способствует укреплению здоровья и укрепляет командный дух. (вт)
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