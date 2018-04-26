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Окслейд-Чемберлен может восстановиться быстрее, чем ожидалось
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Окслейд-Чемберлен может восстановиться быстрее, чем ожидалось 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Как сообщает The Times, 24-летний футболист избежал разрыва связок колена, поэтому в мерсисайдском клубе ожидают, что он вернётся в строй к началу предсезонной подготовки, которая стартует в начале июля.
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