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Никитин: «Нам надо было отправить на ОИ команду послабее, молодежку, например?»
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Никитин: «Нам надо было отправить на ОИ команду послабее, молодежку, например?» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги сезона КХЛ и поделился впечатлениями от победы на ОИ-2018. ЦСКА в финале плей-офф КХЛ в пяти матчах уступил «Ак Барсу».
«Времени на то, чтобы отойти, по сути, и не было. Пару дней отдохнул, пообщался с семьей — и снова работа, теперь уже в сборной. А значит, и новые эмоции нужно доставать. Какой смысл застревать в прошедших впечатлениях? В финале КХЛ играли две дисциплинированные, организованные команды, голов, как все видели, было мало, и ценность каждой шайбы трудно было переоценить. Так же, как и последствия каждой ошибки. Это первое. Второе — накал борьбы, ведь это финал. Напряжение, перестраховка… Все взаимосвязано. Казань — это отлаженная система. Игроки прекрасно понимали свои задачи на льду и выполняли их. Нам же не хватало свежести, того, что помогает в завершении атак.
Когда я приходил в ЦСКА — знал, на что иду, и зачем иду. Это здорово тонизировало. Разговора с руководством по итогам сезона еще не было. Есть желание продолжить работу.
Непередаваемые эмоции от ОИ-2018. Были в такой ситуации… С божьей помощью выбрались из нее. И еще — удовлетворение от проделанной огромной работы. Не только хоккеистами и тренерами, но и руководством, обслуживающим персоналом. И, конечно, восхищение поддержкой болельщиков всей страны. То, что мы были фавориты ОИ — это чья проблема? Наша или соперников? Или нам надо было специально отправить команду послабее, молодежку, например?», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.
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