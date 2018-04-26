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Никитин — про Олимпиаду: «То, что мы были фаворитами — чья проблема? Наша или соперников?»
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Никитин — про Олимпиаду: «То, что мы были фаворитами — чья проблема? Наша или соперников?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что победа российской команды на Олимпиаде-2018 не стала менее ценной от того, что хоккеисты приехали на турнир фаворитами. Специалист также отметил, что у соперников не возникало никаких иллюзий о том, кто против них играет.
— От Олимпиады остались непередаваемые эмоции, — цитирует официальный сайт КХЛ Никитина. — Были в такой ситуации… С божьей помощью выбрались из нее — думаю, многие в этот момент прочитали «Отче наш». И еще — удовлетворение от проделанной огромной работы. Не только хоккеистами и тренерами, но и руководством, обслуживающим персоналом. И, конечно, восхищение поддержкой болельщиков всей страны.
Поехали в нейтральном статусе? Я не обращал на это внимания. Все прекрасно понимали, что за сборная приехала и, я думаю, у соперников тоже не возникало иллюзий, какая команда перед ними.
Когда Россия уступала Германии в конце матча, не было никакой паники. Не было опустошения, безнадеги. Просто временное ощущение того, что что-то идет не по плану. Но потом переключились. Когда Гусев сравнял счет, психологический груз упал у ребят с плеч. Груз того, что они фавориты, что обязаны выигрывать. Он упал, и сборная заиграла так, как должна была играть. Никто не подвергал сомнению ценность победы. То, что мы были фаворитами — это чья проблема? Наша или соперников? Или нам надо было специально отправить команду послабее, молодежку, например?
Напомним, сборная России обыграла сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.
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