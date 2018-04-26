«Демократы всего Ростова, объединяйтесь!» Оппозиция вступила в коалицию

Представителями оппозиционных партий и движений Ростовской области создана «Демократическая коалиция», которая начала подготовку к выборам в Законодательное Собрание региона.

Единым фронтом

Голосование состоится в сентябре. К этому моменту инициаторы надеются создать единый список кандидатов демократической направленности. Любопытно, что хотя в новое объединение вошли члены различных политических партий и движений, представляют они при этом лишь самих себя.

О планах создания нового объединения оппозиции стало известно в середине апреля. Экс-руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Ростовской области Анастасия Шевченко рассказала, что к диалогу приглашены представители «Яблока» , «Партии Роста», ПАРНАСА , и еще ряда организаций демократической направленности. Кроме того, организаторы ждут активистов и общественных деятелей, которые не состоят в каких-либо объединениях.

Другими словами, демократы в очередной раз решили попробовать объединиться, не взирая на партбилеты, и попробовать единым фронтом пробиться хотя бы в региональный парламент.

Товарищи-конкуренты

Однако — по недоброй традиции демократического фланга российской оппозиции — эта идея подверглась жесточайшей критике уже на самом первом этапе. К примеру, на инициативу обиделись ростовские представители Алексея Навального , уверенные, что объединяться демократы должны на иной основе (видимо, вокруг фигуры самого Навального), а любые иные варианты идут лишь на пользу власти.

Открестились от формального участия в объединении и представители «Партии Роста».

«Партия Роста», как организация может вступать в какие либо объединения, союзы или иные форматы партийного сотрудничества только в соответствии с утвержденной уставом процедурой. Никаких решений по отношению инициативы коллег из партии «Яблоко» мы ещё не принимали. Наш коллега принимал участие в указанном мероприятии исключительно в качестве наблюдателя», — прокомментировал «АиФ-Ростов» первое собрание будущей «Демократической коалиции» заместитель председателя регионального отделения в Ростовской области Игорь Симаков.

Однако надо отдать должное организаторам — критика со стороны коллег по демократическим убеждениям их не остановила.

25 апреля состоялось второе собрание инициативной группы, на котором было принято решение о создании «Демократической коалиции Ростовской области». Это объединение планирует участвовать во всех ближайших выборах — и в сентябрьских в Законодательное Собрание, и в выборах в Ростовскую городскую думу в 2019 году, вплоть до голосования по депутатам Госдумы 2021 года и президенту РФ в 2024 году.

То, что в коалиции не влились региональные отделения демократических партий, организаторов не пугает.

«Федеральный опыт показывает, что объединение организаций приводит к ещё большему разъединению этих организаций. Поэтому мы хотим объединить активистов», — поясняет «АиФ-Ростов» избранная заместителем руководителя организации Анастасия Шевченко.

Шансы близки к нулю?

Сейчас объединившиеся демократы намерены попробовать сформировать единый список депутатов от коалиции на будущих выборах.

Цель проста — сделать так, чтобы люди со схожими политическими взглядами не конкурировали друг с другом на избирательных округах, а сосредоточились на борьбе с политическими оппонентами от системных парламентских партий, и, прежде всего, оппонировали кандидатам в депутаты от «Единой России»

Для этого будут использоваться разнообразные технологии, в том числе опробованные в Москве — в ближайшее время «Демократическая коалиция» презентует свой сайт, где желающие смогут зарегистрироваться кандидатом или волонтером на выборах. И именно на основание инициативы снизу и будет сформирован тот самый единый список.

Впрочем в то, что эта идея перейдет в практическое русло, и «Демократическая коалиция» сумеет оказать влияние на итоги выборов в областной парламент, мало кто верит.

«Во-первых, закон уже давно не позволяет создавать предвыборные блоки и выдвигать от них кандидатов. Поэтому или все эти партии будут самостоятельно участвовать в выборах, или придется выбирать одну, от имени которой будут участвовать все остальные. Но и этом случае шансы провести хотя бы одного кандидата-списочника близки к нулю.