«Демократы всего Ростова, объединяйтесь!» Оппозиция вступила в коалицию 

Представителями оппозиционных партий и движений Ростовской области создана «Демократическая коалиция», которая начала подготовку к выборам в Законодательное Собрание региона.
Единым фронтом
Голосование состоится в сентябре. К этому моменту инициаторы надеются создать единый список кандидатов демократической направленности. Любопытно, что хотя в новое объединение вошли члены различных политических партий и движений, представляют они при этом лишь самих себя.
О планах создания нового объединения оппозиции стало известно в середине апреля. Экс-руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Ростовской области Анастасия Шевченко рассказала, что к диалогу приглашены представители «Яблока», «Партии Роста», ПАРНАСА, и еще ряда организаций демократической направленности. Кроме того, организаторы ждут активистов и общественных деятелей, которые не состоят в каких-либо объединениях.
Другими словами, демократы в очередной раз решили попробовать объединиться, не взирая на партбилеты, и попробовать единым фронтом пробиться хотя бы в региональный парламент.
Товарищи-конкуренты
Однако — по недоброй традиции демократического фланга российской оппозиции — эта идея подверглась жесточайшей критике уже на самом первом этапе. К примеру, на инициативу обиделись ростовские представители Алексея Навального, уверенные, что объединяться демократы должны на иной основе (видимо, вокруг фигуры самого Навального), а любые иные варианты идут лишь на пользу власти.
Открестились от формального участия в объединении и представители «Партии Роста».
«Партия Роста», как организация может вступать в какие либо объединения, союзы или иные форматы партийного сотрудничества только в соответствии с утвержденной уставом процедурой. Никаких решений по отношению инициативы коллег из партии «Яблоко» мы ещё не принимали. Наш коллега принимал участие в указанном мероприятии исключительно в качестве наблюдателя», — прокомментировал «АиФ-Ростов» первое собрание будущей «Демократической коалиции» заместитель председателя регионального отделения в Ростовской области Игорь Симаков.
Однако надо отдать должное организаторам — критика со стороны коллег по демократическим убеждениям их не остановила.
25 апреля состоялось второе собрание инициативной группы, на котором было принято решение о создании «Демократической коалиции Ростовской области». Это объединение планирует участвовать во всех ближайших выборах — и в сентябрьских в Законодательное Собрание, и в выборах в Ростовскую городскую думу в 2019 году, вплоть до голосования по депутатам Госдумы 2021 года и президенту РФ в 2024 году.
То, что в коалиции не влились региональные отделения демократических партий, организаторов не пугает.
«Федеральный опыт показывает, что объединение организаций приводит к ещё большему разъединению этих организаций. Поэтому мы хотим объединить активистов», — поясняет «АиФ-Ростов» избранная заместителем руководителя организации Анастасия Шевченко.
Шансы близки к нулю?
Сейчас объединившиеся демократы намерены попробовать сформировать единый список депутатов от коалиции на будущих выборах.
Цель проста — сделать так, чтобы люди со схожими политическими взглядами не конкурировали друг с другом на избирательных округах, а сосредоточились на борьбе с политическими оппонентами от системных парламентских партий, и, прежде всего, оппонировали кандидатам в депутаты от «Единой России».
Для этого будут использоваться разнообразные технологии, в том числе опробованные в Москве — в ближайшее время «Демократическая коалиция» презентует свой сайт, где желающие смогут зарегистрироваться кандидатом или волонтером на выборах. И именно на основание инициативы снизу и будет сформирован тот самый единый список.
Впрочем в то, что эта идея перейдет в практическое русло, и «Демократическая коалиция» сумеет оказать влияние на итоги выборов в областной парламент, мало кто верит.
«Во-первых, закон уже давно не позволяет создавать предвыборные блоки и выдвигать от них кандидатов. Поэтому или все эти партии будут самостоятельно участвовать в выборах, или придется выбирать одну, от имени которой будут участвовать все остальные. Но и этом случае шансы провести хотя бы одного кандидата-списочника близки к нулю.
Во-вторых, даже общими усилиями этому «объединению» не провести ни одного кандидата в одномандатных округах», — уверен ростовский политтехнолог и политконсультант Сергей Смирнов.