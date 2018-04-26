Ещё
Школьники расскажут о своих прадедах-фронтовиках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники расскажут о своих прадедах-фронтовиках 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В районной библиотеке №74 4 мая пройдет программа «Листая страницы Великой Победы».
В преддверия Дня Победы в библиотеке №74 пройдет программа для учащихся младших классов района Богородское. Участники урока мужества вспомнят в этот день о тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили в мире.
Во время программы школьники ответят на вопросы ведущей, расскажут о своих родственниках, воевавших на фронте, трудившихся в тылу, о тех, кто был награжден боевыми орденами.
Участники программы увидят документальные кадры, которые рассказывают об основных событиях Великой Отечественной войны. Кроме того организаторы расскажут о том, что на полях сражений рядом с солдатами воевали наши меньшие братья лошади, собаки, лоси, олени и голуби. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого.
В заключительной части мероприятия под стук метронома, все присутствующие почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Начало программы в 12 часов. Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Спортивный клуб «Добрыня» из Богородского стал сильнейшим в Москве Три медали на турнире по настольному теннису завоевали в Смоленске богородские школьники В сборную России по армрестлингу вошла школьница из Богородского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»6
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение