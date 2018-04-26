Школьники расскажут о своих прадедах-фронтовиках

В районной библиотеке №74 4 мая пройдет программа «Листая страницы Великой Победы».

В преддверия Дня Победы в библиотеке №74 пройдет программа для учащихся младших классов района Богородское. Участники урока мужества вспомнят в этот день о тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили в мире.

Во время программы школьники ответят на вопросы ведущей, расскажут о своих родственниках, воевавших на фронте, трудившихся в тылу, о тех, кто был награжден боевыми орденами.

Участники программы увидят документальные кадры, которые рассказывают об основных событиях Великой Отечественной войны. Кроме того организаторы расскажут о том, что на полях сражений рядом с солдатами воевали наши меньшие братья лошади, собаки, лоси, олени и голуби. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого.

В заключительной части мероприятия под стук метронома, все присутствующие почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Начало программы в 12 часов. Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.