Титул «Миссис бабушка Европы» завоевала 38-летняя россиянка

Елизавета Родина недавно стала участницей конкурса красоты «Миссис бабушка Вселенная-2016» и завоевала в нем награду «Миссис бабушка Европы».

Елизавета рассказывает, что ее часто называют девушкой, а когда она идет вместе с дочкой, их принимают за сестер или лучших подружек. Здесь и удивляться нечему, ведь женщина придерживается здорового образа жизни и тщательно следит за собой. С дочерью и внучкой А главный секрет ее оптимизма — это маленькие домашние хрюшки, которые каждый день радуют свою хозяйку и дарят ей море позитива!

В конкурсе «Миссис бабушка Вселенная-2016» участвовали женщины от 45 лет, а также те, у кого есть хотя бы один внук или внучка. Проводилось соревнование в городе София (Болгария), куда приехали представительницы многих стран.

Счастливой обладательницей главного титула стала бабушка из Болгарии. Елизавета Родина получила другое почетное звание — «Миссис бабушка Европы», которое она тоже считает очень высокой наградой.

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