Магнуссен: Гасли на меня жаловался? Я его даже не заметил на трассе

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, где он занял 18-е и 9-е места соответственно, а также признался, что не знает о жалобах Пьера Гасли, которому не понравилось поведение датчание во время одного из заездов.

«В первой практике мы буквально страдали на трассе, но потом внесли изменения в работу машины и шин, и всё стало гораздо интереснее. В Баку сложная трасса и заставить работать резину максимально эффективно очень непросто. Именно поэтому мы видели столько вылетов сегодня. Собственно, здесь практически нет права на ошибку, но мне это скорее нравится. Машина очень чувствительна к сильному ветру. Знаю, что в воскресенье ветер ещё усилится, но пока сложно прогнозировать, как это повлияет на баланс. Я не уверен, что мы будем использовать «софт» в воскресенье. Если честно, я бы лучше сохранил ещё один комплект «суперсофта» на гонку.

Недопонимание с Гасли во время практики? Я его даже не заметил. Он что, жаловался на меня? Не помню, чтобы он попадался мне на пути. Что касается попадания в третий сегмент, то будет сложнее, чем на предыдущих гонках. Многие команды подтянулись к нам, так что я не жду лёгкой жизни завтра», — передаёт слова Магнуссена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.