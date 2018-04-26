Ещё
Боец Джефф Монсон провел мастер-классы для жителей Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец Джефф Монсон провел мастер-классы для жителей Подмосковья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Занятия посетили дети и взрослые.
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел серию мастер-классов в спорткомплексе «Опалиха», который находится в Красногорске. В мае здесь откроется школа боевых искусств, где знаменитый спортсмен будет проводить занятия на постоянной основе, сообщает «Радио 1».
— Это будет большая школа, где можно будет заниматься джиу-джитсу, грэпплингом*, борьбой. В идеале мы хотим воспитать тут людей для национальной сборной России по грэпплингу — это моя конечная цель, — признался боец.
Открытие нового спортивного учреждения запланировано на 13 мая.
*Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин
Вечерняя Москва: последние новости
Мария Захарова сообщила о рейдерском захвате генконсульства РФ в Сиэтле Максим Соколов: Транспортный комплекс Ростова-на-Дону готов к ЧМ-2018‍ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»4
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах139
Липницкая удивила откровенным фото10
Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение