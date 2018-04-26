Боец Джефф Монсон провел мастер-классы для жителей Подмосковья

Занятия посетили дети и взрослые.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел серию мастер-классов в спорткомплексе «Опалиха», который находится в Красногорске. В мае здесь откроется школа боевых искусств, где знаменитый спортсмен будет проводить занятия на постоянной основе, сообщает «Радио 1».

— Это будет большая школа, где можно будет заниматься джиу-джитсу, грэпплингом*, борьбой. В идеале мы хотим воспитать тут людей для национальной сборной России по грэпплингу — это моя конечная цель, — признался боец.

Открытие нового спортивного учреждения запланировано на 13 мая.

*Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин