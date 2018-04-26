Фотодокументы из Архивного фонда столицы представлены на выставке в Мехико 

Выставочный проект организован Главным архивным управлением города Москвы совместно с Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Экспозиция, основанная на документах из Архивного фонда столицы, размещена на центральных улицах Мехико. На фотографиях XX — начала XXI вв. представлены яркие моменты соревнований отечественных и зарубежных спортсменов, спортивные объекты и сооружения столицы.
На снимках Василия Мариньо, Михаила Трахмана, Юрия Королева и других известных фотографов запечатлены VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г., международный турнир по боксу 1967 г., Всемирные юношеские игры 1998 г., парады и товарищеские встречи футбольных команд. Среди заслуженных мастеров спорта и олимпийских чемпионов — гимнастка Лариса Латынина, пятиборец Павел Леднёв, прыгунья в воду Тамара Федосова, шахматисты Василий Смыслов и Михаил Ботвинник.
Дни культуры Москвы пройдут в Мехико с 26 по 28 апреля.