Фотодокументы из Архивного фонда столицы представлены на выставке в Мехико

Выставочный проект организован Главным архивным управлением города Москвы совместно с Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Экспозиция, основанная на документах из Архивного фонда столицы, размещена на центральных улицах Мехико. На фотографиях XX — начала XXI вв. представлены яркие моменты соревнований отечественных и зарубежных спортсменов, спортивные объекты и сооружения столицы.

Дни культуры Москвы пройдут в Мехико с 26 по 28 апреля.