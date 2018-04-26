Орловцы примут участие в выборе лучшей юбилейной медали

На сайте облправительства стартовало голосование по выбору лучшего эскизного проекта медали «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Оно продлится до 2 мая.

Первоначально конкурсная комиссия отобрала пять самых впечатляющих работ. Они и представлены на суд общественности. Это эскизы Дианы Башковой, Сергея Грецова, Глеба Козлова, Олега Легостаева и Валерии Удаловой . Отдать свой голос за понравившийся вариант можно на главной странице сайта orel-region.ru.