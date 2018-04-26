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Орловцы примут участие в выборе лучшей юбилейной медали
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Орловцы примут участие в выборе лучшей юбилейной медали 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На сайте облправительства стартовало голосование по выбору лучшего эскизного проекта медали «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Оно продлится до 2 мая.
Первоначально конкурсная комиссия отобрала пять самых впечатляющих работ. Они и представлены на суд общественности. Это эскизы Дианы Башковой, Сергея Грецова, Глеба Козлова, Олега Легостаева и Валерии Удаловой. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно на главной странице сайта orel-region.ru.
Сообщение Орловцы примут участие в выборе лучшей юбилейной медали появились сначала на РИА 57.
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