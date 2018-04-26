Более 100 судов под иностранным флагом получили в прошлом году разрешение на плавание в акватории СМП

По его словам, усиление государственного управления судоходством по Северному морскому пути (СМП) и создание различных органов управления позволило внести огромный вклад в развитие инфраструктуры и процесс управления судоходством. «С 2012 года организацию плавания судов осуществляет „Администрация СМП“. Она создавалась в форме Федерального казенного учреждения (ФКУ), но в этом году была реорганизована в Федеральное государственное бюджетное учреждений (ФГБУ). Для этой акватории утверждены правила плавания, правила применения тарифов определен размер платы за ледокольную проводку судов. Создан простой и понятный порядок выдачи разрешений для плавания судов как российских, так и иностранных судовладельцев. Разрешение на плавание по СМП можно получить подав онлайн-заявку на сайте администрации, там же в электронном виде выдается разрешение. В 2017 году было выдано более 660 разрешений на плавание, из них более 100 — судам под иностранным флагом», — пояснил он.