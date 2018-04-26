«Предсказамус настрадал»: итоги конкурса прогнозов плей-офф КХЛ 

Завершился традиционный конкурс прогнозов «Чемпионата» среди журналистов и экспертов «Предсказамус настрадал». Первое место среди его участников занял обозреватель нашего издания Максим Замятин, набравший по итогам плей-офф 70 баллов. Он стал единственным из 32 прогнозистов, кто точно указал счёт финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Помимо него ещё 14 участников «Предсказамуса» отдавали предпочтение казанской команде. Напомним, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 4-1.
ЭкспертБаллыМаксим Замятин, обозреватель «Чемпионата»70Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу66Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК65Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»61Роман Скворцов, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»60Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»59Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»57Денис Казанский, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»56Сергей Гомоляко, эксперт54Алексей Бадюков, эксперт КХЛ ТВ54Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»52Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»51Антон Руднев, редактор Sports.ru51Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»51Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»50Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»47Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»45Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»42Александр Гуськов, эксперт КХЛ ТВ41Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»38Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»38Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»38Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»38Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru37Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»37Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»37Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ36Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»35Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»35Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»33Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24