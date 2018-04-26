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Спортивный клуб «Добрыня» из Богородского стал сильнейшим в Москве
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Спортивный клуб «Добрыня» из Богородского стал сильнейшим в Москве 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Богородские спортсмены победили в городском Кубке Департамента образования города Москвы по единоборствам.
В столице состоялся городской Кубок Департамента образования города Москвы по единоборствам. В нем приняли участие лучшие школы города, в которых созданы команды по спортивным единоборствам. Район Богородское представляли самбисты клуба «Добрыня» из школы №1797.
В итоге именно спортсмены школы «Богородская» и завоевали главный кубок соревнований. Подопечные тренера Виктора Лебедева набрали максимальное количество баллов. Помимо этого они победили в номинации за самую оригинальную постановку. По окончании соревнований спортсменам из клуба «Добрыня» был вручен Кубок победителей.
По условиям соревнований, школьники должны были представить командные показательные выступления и выполнить элементы спортивных единоборств под музыкальное сопровождение, которые длились три минуты. В Кубке приняли участие команды по единоборствам: тхэквондо, ушу, карате, тайский бокс, самбо и другие.
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