Спортивный клуб «Добрыня» из Богородского стал сильнейшим в Москве

Богородские спортсмены победили в городском Кубке Департамента образования города Москвы по единоборствам.

В столице состоялся городской Кубок Департамента образования города Москвы по единоборствам. В нем приняли участие лучшие школы города, в которых созданы команды по спортивным единоборствам. Район Богородское представляли самбисты клуба «Добрыня» из школы №1797.

В итоге именно спортсмены школы «Богородская» и завоевали главный кубок соревнований. Подопечные тренера Виктора Лебедева набрали максимальное количество баллов. Помимо этого они победили в номинации за самую оригинальную постановку. По окончании соревнований спортсменам из клуба «Добрыня» был вручен Кубок победителей.

По условиям соревнований, школьники должны были представить командные показательные выступления и выполнить элементы спортивных единоборств под музыкальное сопровождение, которые длились три минуты. В Кубке приняли участие команды по единоборствам: тхэквондо, ушу, карате, тайский бокс, самбо и другие.