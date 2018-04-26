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Для спортсменок с гендерными отклонениями введены новые правила
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Для спортсменок с гендерными отклонениями введены новые правила 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разработала новые условия выступления для спортсменок, которые имеют гендерные отклонения. Как сообщает «Интерфакс», речь в первую очередь идет о женщинах с повышенным уровнем тестостерона.
Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 ноября 2018 года, спортсменки, в чьей крови уровень тестостерона превышает 5 нмоль/л, будут обязаны снижать и поддерживать его путем применения гормональных препаратов. Если спортсменки не выполнят принятые условия, то им будет предложено выступить в мужских соревнованиях или женских, которые не являются международными.
Ранее СМИ сообщали, что известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня может лишиться титулов из-за высоко уровня тестостерона.
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