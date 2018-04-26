Для спортсменок с гендерными отклонениями введены новые правила

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разработала новые условия выступления для спортсменок, которые имеют гендерные отклонения. Как сообщает «Интерфакс», речь в первую очередь идет о женщинах с повышенным уровнем тестостерона.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 ноября 2018 года, спортсменки, в чьей крови уровень тестостерона превышает 5 нмоль/л, будут обязаны снижать и поддерживать его путем применения гормональных препаратов. Если спортсменки не выполнят принятые условия, то им будет предложено выступить в мужских соревнованиях или женских, которые не являются международными.