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ИААФ опубликовала новые правила для спортсменок с высоким уровнем тестостерона
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ИААФ опубликовала новые правила для спортсменок с высоким уровнем тестостерона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
ИААФ опубликовала новые правила для спортсменок, которые имеют отклонения в формировании пола, из-за чего обладают повышенным уровнем тестостерона. В заявлении организации говорится, что научные исследования, проведенные по заказу ИААФ, доказали факт преимущества таких спортсменок над остальными. Поэтому показатель тестостерона должен строго регламентироваться.
Пограничной величиной ИААФ считает концентрацию 5 нмоль/л. Новые правила обязывают спортсменок, имеющих концентрацию тестостерона выше, относить к категории женщин или интерсексуалов с соответствующими справками. Такие спортсменки должны с помощью гормональных препаратов в течение полугода до соревнований снижать содержание тестостерона до уровня ниже 5 нмоль/л. Этот уровень должен поддерживаться, пока спортсменка рассчитывает выступать на соревнованиях.
— Мы хотим стимулировать спортсменов к работе над собой, — пояснил новые правила глава ИААФ Себастьян Коэ. — Эти жертвы, принесенные спортсменами, должны вдохновлять других. Мы несем ответственность за обеспечение равных условий для всех спортсменов. У нас существует две классификации соревнований: мужские и женские. Это означает, что нужно четко понимать критерии отнесения спортсмена к той или иной категории. Наши исследования показали, что тестостерон оказывает значительное влияние на результаты спортсменок. Новые правила должны гарантировать отсутствие махинаций и обеспечить честную конкуренцию.
Правила вступят в силу с 1 ноября 2018 года. Отметим, что у большинства женщин уровень тестостерона довольно низок и составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л. Тогда как нормальный мужской организм имеет уровень тестостерона после полового созревания от 7,7 до 29,4 нмоль/л. Ни у одной женщины, если она не имеет опухолей или отклонений в формировании пола, не зафиксированы промежуточные значения тестостерона выше 5 нмоль/л. Однако исследования по заказу ИААФ показали, что в среднем 7,1 спортсменки на тысячу имеет такие отклонения, что в 140 раз больше, чем в общем количестве женщин, отобранных для анализа случайным образом.
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