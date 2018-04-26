Оргкомитет «Россия-2018» рассказал о влиянии ЧМ-2018 на развитие страны

Председатель Оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Аркадий Дворкович представил итоги исследования влияния Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на экономическую, социальную и экологическую сферы страны. Вместе с ним в презентации принял участие генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин

В ходе работы была дана оценка единовременного и долгосрочного эффекта подготовки Чемпионата мира по футболу в части производства дополнительного валового внутреннего продукта, создания рабочих мест, доходов населения, влияния на развитие регионов-организаторов, человеческого капитала, социальную и экологическую обстановку. По словам Аркадия Дворковича, суммарный вклад подготовки и проведения ЧМ-2018 в ВВП России составит 867млрд руб. за 2013-2018 гг.

Согласно исследованиям дополнительные навыки подготовки и проведения крупных турниров получили 210 тыс. россиян. В строительстве квалификацию повысили 79 тыс., в сфере гостиниц и ресторанов — 38 тыс., транспорта и связи — 18 тыс., прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 18 тыс., в сфере организации турнира — 5 тыс. Навыки волонтеров и стюардов получили 52 тыс. человек.

В представленном отчете отмечается огромное влияние турнира на развитие физической культуры и спорта. В стране было построено восемь стадионов, четыре арены реконструированы, появилось 95 тренировочных площадок.

В ходе подготовки к турниру были реализованы 10 проектов строительства и модернизации систем водопроводных и канализационных сетей и 4 проекта модернизации инфраструктуры для комплексной переработки и хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Было отремонтировано 16 областных городских больниц. В Волгограде была построена вертолетная площадка для медицинских вертолетов, в Калининграде — новая площадка корпуса оказания экстренной помощи, в Самаре был произведен ремонт двух учреждений здравоохранения, в том числе реанимации, интенсивной терапии, рентгенхирургии и эндоскопии. Было закуплено 622 автомобиля скорой помощи.

За время подготовки реконструировано и модернизировано 20 железнодорожных вокзалов и станций, а протяженность построенных и реконструированных дорог составила 178 км. Пропускная способность аэропортов в городах, которых примут матчи турнира, увеличилась минимум на 30% (Нижний Новгород), а в пяти городах эта цифра превысила 100%: в Волгограде (280), Самаре (130), Ростове-на-Дону (120), Саранске (100) и Екатеринбурге (100). В трех городах: Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге — были открыты новые станции метро. Во всех городах, которые примут встречи, обновился подвижной состав наземного транспорта: от 5% в Санкт-Петербурге до 74% в Казани.

"Мы провели очень большое исследование на основе данных официальных программ, Росстата и совокупности всех документов по ЧМ-2018, — рассказал Алексей Сорокин. — Делая подсчеты мы исключили все мероприятия и объекты, которые не имели отношения к нашей смете. Например, это стадионы "Спартак" , «Санкт-Петербург» и ЦСКА, которые не участвовали в наших затратах".

В отчете напоминается, что в период проведения турнира в стране пройдет 360 культурно-образовательных мероприятий. Отмечается, что высокое качество проведения Чемпионата мира зависит от выполнения трех главных условий: доброжелательности и компетентности волонтеров, качественной организации мероприятия и безопасности. Турнир, как утверждается, повысил имидж страны: 77% россиян считают, что проведение турнира способствует повышению престижа страны.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.