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Посол Исландии встретилась с городскими волонтерами Ростова
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Посол Исландии встретилась с городскими волонтерами Ростова 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир посетила Ростов-на-Дону, где провела встречу с волонтерами, сообщается на сайте welcome2018.com.
На ней она рассказала активистам об особенностях исландских болельщиков, чем они увлекаются, чем могут заинтересоваться. Берглинд Асгейрсдоттир сделала акцент на том, что исландцы очень любят музыку, особенно поп-направление, и могут обратиться к волонтерам с просьбой рассказать, где и когда проходят концерты. Она также подчеркнула, что исландцы приезжают не столько за футболом, сколько за тем, чтобы посмотреть и изучить город, его жителей и достопримечательности, и им очень нужна будет помощь волонтеров, чтобы определиться, с чем стоит познакомиться в первую очередь.
Волонтеры заверили посла, что граждане ее страны погрузятся в атмосферу максимального комфорта, и поблагодарили за ценную познавательную информацию.
Сборная Исландии сыграет в Ростове-на-Дону 26 июня в заключительном туре группового этапа, ее соперником станет команда Хорватии. Кроме того, на «Ростов Арене» также встретятся сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики. 2 июля город примет матч 1/8 финала.
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