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Мельгарехо восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Спартака»
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Мельгарехо восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Спартака» 

Советский спорт 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе занимаются по индивидуальной программе.
29 апреля ”Спартак” ожидает гостевой матч с «Амкаром» в рамках 28-го тура чемпионата России. Игра в Перми начнется в 14:00 по московскому времени.
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