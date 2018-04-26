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Мельгарехо восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Спартака»
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Мельгарехо восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Спартака»
Советский спорт
30 минут назад
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Фото:
Евро-футбол.Ру
Защитник Георгий Джикия и полузащитник
Джано Ананидзе
занимаются по индивидуальной программе.
29 апреля
”Спартак”
ожидает гостевой матч с «Амкаром» в рамках 28-го тура чемпионата России. Игра в Перми начнется в 14:00 по московскому времени.
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