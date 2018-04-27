Формула-1 в Баку: гонщики «Ред Булл» Ферстаппен и Риккардо гоняют на «Ниве»

Кто может быть круче гонщиков Формулы-1? Только гонщики Формулы-1 на «Ниве»!

В этом году Формула-1 в третий раз приехала в Азербайджан, и каждый раз организаторы и сами команды стремятся отметить этап в Баку чем-то запоминающимся. И на этот раз знакомство с Баку привело гонщиков «Ред Булл» за руль отечественной «Нивы»… Тесты российского внедорожника пилотами Формулы-1 и другие бакинские приключения их коллег — в обзоре «Чемпионата».

Максу не везёт с моторами. Даже российскими

«А мы вообще в Баку? — спросил на камеру Макс Ферстаппен, оглядываясь по сторонам. — У нас тут V12 «Лада Спорт». И мотор перегревается». Голландец вместе с Даниэлем Риккардо застрял где-то посреди Гобустана в нескольких десятках километров от Баку. «Нива», на которой гонщики «Ред Булл» отправились в импровизированное путешествие по азербайджанскому бездорожью, не выдержала испытания. Мотор начал перегреваться, и гонщикам пришлось покинуть отечественный автомобиль.

А ведь как здорово его подготовили! Дело не ограничилось фирменной ливреей «Ред Булл» и надписью «Моя другая машина — RB14» (аналогичные наклейки традиционно нанесены на служебные авто гонщиков «быков»). Шутники из «Ред Булл» снабдили российский автомобиль ещё одной надписью: «Как я вожу? Если что не так, звоните Кристиану по номеру…». Правда, сам семизначный номер явно не соответствовал реальному телефону Хорнера. Что касается места, где состоялись покатушки гонщиков «быков», то речь идёт о заповеднике Гобустан. Он больше всего знаменит наскальными изображениями, но «Ред Булл» в своём ролике сделал акцент скорее на грязевых вулканах и горных дорогах. Так или иначе, несмотря на сбои в работе «Нивы», Ферстаппен и Риккардо явно получили удовольствие.

«Было весело, много камней! Потрясающе, что совсем рядом с морем бывает такой ландшафт. У нас было небольшое соревнование с местными жителями на такой же машине. Было весело подрифтить. Местные лучше знают территорию, но, к сожалению для них, мы были немного быстрее!» — сказал Макс.

Ну а Риккардо поделился впечатлениями от роли штурмана: «К счастью, к „Ладе“ относились как к настоящему сокровищу. Каждый раз, когда Макс скользил, я чувствовал, что он сохранит контроль, так что у меня была уверенность! Но, конечно, была парочка моментов, когда я говорил: „Ох, божечки“. Вообще я рад, что ехал с Максом, а не с местными парнями!»

«Феррари» поприветствовала Баку и своих болельщиков несколько психоделическим видео из паддока. Монтаж с искажённой перспективой вкупе с видами достопримечательностей центра города смотрится весьма свежо.

Ещё одним любопытным видео делится «Уильямс». В одну минуту вошла подготовка команды к Гран-при, кадры с прогулки по трассы и во время поездок по городу, а также момент со встречи Сергея Сироткина с болельщиками — здесь у россиянина множество поклонников.

Также на странице «Уильямса» можно посмотреть видео круга в Баку, который Лэнс Стролл проехал на симуляторе. Естественно, с комментариями бронзового призёра Гран-при Азербайджана-2017.

Эго Кристиана Хорнера

Пресс-служба «Рено» в этом году ведёт в социальных сетях «Блог путешественника». «Добро пожаловать в Баку, он же — Город ветров, он же — столица Азербайджана, Страны огня, он же — город Земли. Соберите всё вместе, поменяйте порядок и вы ощутите атмосферу классического диско-грува 70-х», — вспоминают фанк-группу Earth, Wind & Fire французы. «Обратите внимание на гигантский флаг на Площади государственного флага, — добавляет „Рено“. — Это самый большой флаг в мире, а его размеры — 70 на 35 метров — позволили бы накрыть весь паддок. Конечно, если там в этот момент не будет эго Кристиана Хорнера ».

Делится фотографиями Баку и «Заубер». «Баку — оживлённый город с большим числом магазинов, торговых центров и множеством достопримечательностей, — пишут швейцарцы на своей странице в „Фейсбуке“. — Среди них — включённые в список объектов всемирного наследия Старый город, Дворец ширваншахов и Девичья башня. Подобная смесь контрастов — уникальный случай в календаре сезона-2018».